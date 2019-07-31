31.07.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР заметили переброску на Донбасс танковой роты ВСУ

Украинская армия провела ротацию танковой роты в непосредственной близости от линии разграничения в зоне проведения «ООС» на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 26 июля 92-я механизированная бригада ВСУ провела ротацию танковой роты, находящейся в населённом пункте Сухая Балка.

«Процесс ротации был зафиксирован наблюдателями СММ ОБСЕ, о чём говорится в их отчёте. Хотелось бы отметить, что Сухая Балка находится в 6-ти километрах от линии разграничения», – рассказал Даниил Безсонов.

В ДНР считают нахождение там украинских танков «грубым нарушением Минских договоренностей в вопросах отвода техники».

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