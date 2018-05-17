17.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В ДНР заработал фонд помощи семьям погибших на войне

В Донецкой Народной Республике начал работу благотворительный фонд «Рука помощи», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что организация была создана с целью оказания помощи семьям погибших в результате боевых действий на территории ДНР.