В ДНР завершилась вакцинация военнослужащих

В ДНР завершилась вакцинация военнослужащихНовости Украины
В Донецкой Народной Республике полностью завершена кампания по вакцинации военнослужащих Народной Милиции российским препаратом «Спутник V».
Об этом в ходе брифинга сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Благодаря своевременной помощи РФ в поставке препаратов противодействия коронавирусной инфекции в республике проходит добровольная вакцинация населения.
Оперативно организованная работа Министерства здравоохранения ДНР позволила в кратчайшие сроки привить весь личный состав ДНР. Военнослужащими проявлена личная сознательность и ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких.
На сегодняшний день провакцинировано 100% военнослужащих, что позволило создать иммунитет к коронавирусной инфекции, и не допустить заболеваемости среди личного состава», – сказал он.
Он также подчеркнул, что вакцинация позволила ослабить ограничительные мероприятия и начать безопасную подготовку к Параду Победы 9 мая.
В свою очередь, военнослужащий НМ ДНР с позывным студент сообщил, что у него и всех его сослуживцев самочувствие после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов выявлено не было.
«Я благодарен за возможность пройти вакцинацию, и теперь спокоен за своё здоровье. Отдельное спасибо нашим медикам – провести вакцинацию всех военнослужащих за такое короткое время – это титанический труд», – добавил он.
В пресс-службе также подчеркнули, что благодаря компетентным действиям врачей, смертности среди военнослужащих во время пандемии не было, специально оборудованные изоляторы остались пустыми.
Спасибо!
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