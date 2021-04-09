В ДНР завершилась вакцинация военнослужащих

09.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В Донецкой Народной Республике полностью завершена кампания по вакцинации военнослужащих Народной Милиции российским препаратом «Спутник V».

Об этом в ходе брифинга сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Благодаря своевременной помощи РФ в поставке препаратов противодействия коронавирусной инфекции в республике проходит добровольная вакцинация населения.

Оперативно организованная работа Министерства здравоохранения ДНР позволила в кратчайшие сроки привить весь личный состав ДНР. Военнослужащими проявлена личная сознательность и ответственность за своё здоровье и здоровье своих близких.

На сегодняшний день провакцинировано 100% военнослужащих, что позволило создать иммунитет к коронавирусной инфекции, и не допустить заболеваемости среди личного состава», – сказал он.

Он также подчеркнул, что вакцинация позволила ослабить ограничительные мероприятия и начать безопасную подготовку к Параду Победы 9 мая.

В свою очередь, военнослужащий НМ ДНР с позывным студент сообщил, что у него и всех его сослуживцев самочувствие после вакцинации хорошее, никаких побочных эффектов выявлено не было.

«Я благодарен за возможность пройти вакцинацию, и теперь спокоен за своё здоровье. Отдельное спасибо нашим медикам – провести вакцинацию всех военнослужащих за такое короткое время – это титанический труд», – добавил он.

В пресс-службе также подчеркнули, что благодаря компетентным действиям врачей, смертности среди военнослужащих во время пандемии не было, специально оборудованные изоляторы остались пустыми.