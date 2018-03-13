13.03.2018, Донецк, Владимир Гладков

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В ДНР заявили, что «антибандеровский» закон нужно было принимать на Украине ещё при Кучме

Аналог недавнего польского «антибандеровского» закона необходимо было принять давным-давно на Украине. Тогда бы страна не скатилась в пучину националистического мракобесия, какое царит там сегодня.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил депутат Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина перешагнула всякую дозволенную черту, и мы видим, что происходит в стране по отношению к людям, у которых, не дай Бог, другая точка зрения, не только в вопросе ЛДНР. Более того, сейчас на Украине националистические настроения используют даже в предпринимательских разборках. Если надо кого-то в бизнесе «подвинуть», его сразу же объявляют «агентом Кремля», – рассказал депутат.

«Закон о запрете бандеровской идеологии и пропаганды, который приняли поляки – это тот закон, который нужно было принять ещё при Кучме. Кравчука, не трогаем, он сам «оттуда». Этот закон должен был принят на той ещё Украине, давным-давно», – считает Владимир Бидевка.