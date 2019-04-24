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24.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ДНР заявили о подготовке Украиной «пасхальных провокаций»

Командование «ООС» перебросило в район проведения операции радикально настроенных националистов и снайперов для совершения провокаций в период празднования православного праздника Пасхи.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он сообщил, что командование «ООС» с целью проведения провокаций и нагнетания обстановки в период празднования Пасхи усиливает свои позиции личным составом и военной техникой.

«От осведомленного источника в одном из штабов оккупационных сил нам стало известно, что 22 апреля в зону ответственности 30-й механизированной бригады в район населенного пункта Новолуганское прибыло 30 военнослужащих из состава полка «Азов».  Также отмечается прибытие четырех снайперских групп в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в район Счастья», – рассказал Иван Филипоненко.

В связи с этим, он не исключил проведения провокаций с украинской стороны и обстрелов снайперами мирных жителей населенных пунктов Республики.

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