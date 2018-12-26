В ДНР ждут очередной пожар на украинском артиллерийском складе

26.12.2018, Донецк, Александр Гусар

В связи с массовыми хищениями оружия и боеприпасов на складах РАВ украинской армии, в ДНР не исключили в ближайшее время очередного пожара на каком-нибудь артиллерийском складе.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«25 декабря в зоне ответственности 128-й бригады в населённом пункте Новотроицкое работала инспекция службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба «ООС», с целью проверки наличия и учета имущества РАВ. Проверяющие выявили значительную недостачу оружия и боеприпасов на бригадном складе и складах батальонов», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что как это принято в украинских вооруженных формированиях, по отработанной схеме командир 128-й бригады Собко договорился с представителями комиссии о сокрытии недостачи от вышестоящего командования.

«Воровство оружия процветает не только в зоне операции оккупационных сил, но и в пунктах постоянной дислокации, а также на полигонах в глубине Украины. Так, 22 декабря в расположении 24-й механизированной бригады, находящейся на Яворовском полигоне в Львовской области, выявлено хищение имущества РАВ на сумму более 10 миллионов гривен», – добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Даниил Безсонов не исключил, что в скором времени появится информация об очередном пожаре на каком-нибудь складе с боеприпасами, мифических беспилотниках и диверсионных группах, которые якобы виновны в их поджоге, с целью скрыть недостачи и переложить вину на ДНР.