В ДНР зверски расстреляли семью из восьми человек

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В граничащем с Донецком городе Макеевка произошло чудовищное по масштабам зверства преступление: неизвестные с целью ограбления расстреляли из автоматического оружия семью из 8 человек, среди которых было четверо несовершеннолетних. На данный момент подозреваемые задержаны.

Об этом сообщили в МВД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, накануне 26 декабря в 21:15 в дежурную часть Червоногвардейского РО полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении на территории одного из домовладений трупов 8 человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Со двора был похищен автомобиль Skoda.

«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», – сообщили в ведомстве.

На данный момент ведётся следствие.

В то же время родственник погибших не верит в официальную версию.

«Убили дочку мою, внука, свата, сваху, дочерей двух его и внука его. Зять позвонил, он пришёл домой, а они все лежат расстрелянные», – рассказал мужчина.

Он добавил, что уже в курсе задержания подозреваемых, однако в версию с ограблением не верит.

«Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас. Не сняли ни золота с дочки, была цепочка золотая, никто не снял, просто расстреляли и ушли. Машину угнали. Причина вообще неизвестна, я был сейчас в милиции, разговаривал с начальником уголовного розыска. Пока следствие идёт, он не хочет разглашать. Спрашиваю, в чём причина, почему? Он (видимо, один из подозреваемых – ред.), говорит, не в адеквате, не может разговаривать», – сказал житель Макеевки.

Информация о преступлении начала распространяться в соцсетях уже около полуночи. Сообщалось, что убитым в Макеевке детям было 1, 7 и 9 лет. Семью добивали выстрелами в упор. Также тг-каналы начали распространять марку и номер машины, на которой скрылись преступники. Кроме того, циркулировала информация, что расстрелянная семья – цыгане.

В то же время Следком РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью), ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

При этом, по информации ведомства, задержанных было больше.

«Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись лица, подозреваемые в совершении преступления. Позже в одной из квартир в г. Донецке были задержаны 4 человека.

В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, 3 магазина к нему, а также 2 гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу», – сообщили в СК.