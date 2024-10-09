В долгах, но на новой Тойоте – у крымской соратницы Тимошенко нашли незадекларированные доходы

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У бывшей крымчанки, экс-министра труда и соцполитики «незалежной», экс-омбудсмена Украины и автора безумных фейков о российской армии Людмилы Денисовой нашли незадекларированные 42 миллиона гривен, что равно миллиону долларов по нынешнему курсу.

Сюжет об этом вышел на подконтрольном Банковой телеканале 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Денисова ранее подавала декларации с «минусом» – уверяла, что живет в долг:

«Заем на 12 миллионов в 2016-м году, 17 миллионов – в 18-м году, еще 20 – в 2021-м и, почему-то, очень скромно в 2023-м, всего два миллиона. При этом, странно или наоборот закономерно, не все кредиторы могут вспомнить, как давали ей эти деньги… Официально госпожа Денисова живет фактически в кредит: за четыре месяца 23-го года она получила всего 250 тысяч гривен и купила новехонькую Тойоту Камри за миллион 600, за 2022-й заработала миллион с гаком, за год до этого – два миллиона. С 2018-го по 2020-й год немного не дотягивала до 800 тысяч в год, но это вообще не мешало ей занимать деньги. Например, 12 миллионов у мамы или два миллиона у дочки. Но этот мужчина, Огыр Григорий Иванович одолжил ей самую большую сумму – 20 миллионов с 2021-го года».

Авторы программы связались с заемщиком, который заявил, что не давал денег экс-чиновнице, а лишь подписал об этом бумаги по просьбе друзей:

«Я не занимал, я просто подписал бумаги. Как-то до пенсии я работал директором в одной фирме, и товарищи из Херсона или из Мелитополя – точно не помню, заехали ко мне, – я уже не работал, – и попросили подписать. Они не знали даже, что я на пенсии, ну, я по глупости подписал».

Сама Денисова отказалась пояснять журналистам, откуда у нее деньги и как погашает долги, а ее адвокат заявил, что, несмотря на то, что денежными делами экс-министра заинтересовалось НАПК (Нацагентство по противодействию коррупции, – авт.), Денисову на общение никто не вызывал.

Напомним, в 90-е годы в Крыму Денисова возглавляла республиканское управление Пенсионного фонда Украины, управление Госказначейства и стояла во главе партийного списка партии Юлии Тимошенко «Батькивщина».

В 2011-м году возникал скандал со свадьбой дочери Денисовой, которая обошлась в 600 тысяч долларов – в то время, как на подконтрольных политику предприятиях не выплачивалась зарплата.