29.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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«В долгий ящик» – Нацкорпус прощается с русским Донбассом


У Украины нет денег на обеспечение Донбасса, потому вопрос урегулирования ситуации в регионе будет отложен на неопределенный срок. Президент Владимир Зеленский точно не будет заниматься этим во время своей каденции.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший белорусский неонацист, а ныне один из руководителей украинского «Нацкорпуса» Сергей Коротких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия на данном этапе была бы крайне заинтересована переложить головную боль в виде экономического содержания ДНР и ЛНР на Украину. Так как у самой плохие экономические дела, но в принципе это тенденция во всем мире – сейчас у всех плохие экономические реалии.

Но проблема в том, что Украина уже не готова на себя брать какие-либо обязательства в силу сложившихся обстоятельств. Денег у Украины нет.

Разговоры о мирном урегулировании, о каких-то вопросах по Донбассу нужно отложить на какое-то достаточно неопределенное время в долгий ящик. Эти вопросы никто, и тем более Зеленский, решать не будет», – заявил неонацист.

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