26.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия
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В Донбасс прибудет новая российская вакцина от ковид

В скором времени в Донецкую Народную Республику прибудет крупная партия новой российской вакцины от...

В скором времени в Донецкую Народную Республику прибудет крупная партия новой российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В среду, 28 июля, в Республику при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» прибывает вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», – написал он.

Всего ожидается партия в размере 86 тысяч доз вакцины. Как только учреждения здравоохранения получат поставку, в Республике сразу же возобновится прерванная ранее вакцинация от коронавируса – как лиц из первоочередных групп риска, так и всех желающих. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

«После прибытия вакцины в самое ближайшее время она будет распределена в прививочные пункты, оборудованные на базе учреждений здравоохранения в городах и районах ДНР. К оперативному открытию готов 51 пункт», – пояснил Пушилин.

Он подчеркнул, что благодаря успешной прививочной кампании, а также самоотверженной работе медиков и успешным ограничениям, молодая республика смогла избежать тех разрушительных последствий, которые пандемия вызывает сегодня в мире.



«Уверен, каждый житель Республики сегодня понимает, что победить COVID-19 и сдержать его распространение мы можем только путем массовой вакцинации и выработки коллективного иммунитета», – добавил глава государства.

Также он поблагодарил Россию за оказанную помощь, без которой последствия пандемии были бы гораздо разрушительней.

«С тех пор как Донецкая Народная Республика столкнулась с пандемией коронавируса – сдерживать распространение инфекции и бороться с ней нам помогала Российская Федерация. Это поставки дорогостоящего медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем и расходников для проведения ПЦР-исследований. Во многом благодаря этому мы преодолеваем трудности и справляемся с недугом, представляющим угрозу для здоровья наших граждан.

От имени жителей Донецкой Народной Республики выражаю искреннюю благодарность России за помощь и поддержку», – написал руководитель республики.

Отметим, что как и вакцина «Спутник V», «Спутник Лайт» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, но является однокомпонентной, то есть не требует введения второго компонента. На данный момент «Спутник Лайт» поставляется также и в ряд регионов России.

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