03.08.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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В Донбассе четверо всушников подорвались на собственных зарядах


В Донбассе в ходе проведения работ по расширению позиций с применением окопных зарядов, в результате собственной неосторожности получили ранения четверо военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечены очередные небоевые потери в рядах украинских вооруженных формирований, которые штаб ООС продолжает скрывать от общественности.

Вчера, в ходе проведения работ по дооборудованию позиций в районе населённого пункта Пески с применением окопных зарядов, в результате несоблюдения требований безопасности, получили ранения двое боевиков 34 батальона 57 бригады. Нашими наблюдателями зафиксированы три взрыва на позициях ВСУ в результате использования окопных зарядов. В настоящее время, старший солдат Шевелев и солдат Мичка с осколочными ранениями конечностей находятся в ВМГ города Покровск. В свою очередь, штаб ООС заявил об обстрелах, якобы со стороны республики», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что аналогичная ситуация произошла и близ в районе села Водяное, где также в результате проведения строительных работ подорвались двое военнослужащих.

«Аналогичное происшествие случилось из зоне ответственности 36 бригады морской пехоты. По указанию комбрига Гнатова боевики 501 батальона также проводили мероприятия по дооборудованию позиций с применением окопных зарядов в районе населённого пункта Водяное. По уточненным данным, в результате несанкционированного взрыва ранения различной степени тяжести получили двое морпехов», – сообщили в НМ ДНР.


 

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