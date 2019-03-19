В Донбассе дезертировала треть бригады ВСУ

19.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Тридцать процентов личного состава 58-й бригады ВСУ отказались выполнять приказы командования и покинули боевые позиции.

Об этом сегодня во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он сообщил, что в связи с переносом сроков ротационных мероприятий, среди боевиков 58-й бригады отмечен очередной всплеск недовольства, выраженный в прямом неповиновении и саботировании приказов командиров и старших начальников.

«По данным, полученным от наших источников, 30 % личного состава бригады убыли в населённый пункт Дзержинск для проведения времени по личному усмотрению», – рассказал Даниил Безсонов.

По его информации, для урегулирования сложившийся ситуации в бригаду в срочном порядке направлена комиссия во главе с заместителем командующего «ООС» по морально-психологическому обеспечению Грунтовым.

«Мы не исключаем, что после завершения работы «главного психолога» количество обстрелов на данном направлении увеличится», – предположил представитель оборонного ведомства ДНР.