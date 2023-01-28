В Донбассе готовятся два огромных «котла»

Силы СВО рассекают надвое нацистскую группировку в Донбассе для того, чтобы устроить противнику крупное окружение.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш возможный характер действий можно понять из конфигурации фронта, состояния противника, характера текущих действий.

Мы сегодня наблюдаем две точки наступления. Одна из них в достаточно узкой полосе от Опытного до Соледара. Оба эти посёлка взяты, мы уже двигаемся дальше, взятие Артёмовска, – и на оперативный простор.

После взятия Артёмовска до Краматорска и Славянска укрепрайонов нет, там более-менее чистое поле. То есть, атакуя противника в лоб, мы прорвали две полосы обороны и рассекли её на две части – северную и южную. Логика военных действий предполагает, что одну из этих частей, или обе сразу, нужно окружать и уничтожать», – сказал Сивков.