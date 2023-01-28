В Донбассе готовятся два огромных «котла»
Силы СВО рассекают надвое нацистскую группировку в Донбассе для того, чтобы устроить противнику крупное окружение.
Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Наш возможный характер действий можно понять из конфигурации фронта, состояния противника, характера текущих действий.
Мы сегодня наблюдаем две точки наступления. Одна из них в достаточно узкой полосе от Опытного до Соледара. Оба эти посёлка взяты, мы уже двигаемся дальше, взятие Артёмовска, – и на оперативный простор.
После взятия Артёмовска до Краматорска и Славянска укрепрайонов нет, там более-менее чистое поле. То есть, атакуя противника в лоб, мы прорвали две полосы обороны и рассекли её на две части – северную и южную. Логика военных действий предполагает, что одну из этих частей, или обе сразу, нужно окружать и уничтожать», – сказал Сивков.
По его словам, также намечается прорыв российской армии на южном направлении, что грозит ВСУ очень крупным окружением и разгромом.
«И то, что началось наступление на Запорожье, неторопливо грызём оборону и занимаем посёлки. Это говорит, что, похоже, намечается встречный клин.
Дальше, если рассматривать с чисто военной, стратегической точки зрения, вполне осуществим замысел окружения крупной группировки противника на юге, с её последующей ликвидацией. Если такое произойдёт, можно считать, что ВСУ потерпели стратегическое поражение», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.