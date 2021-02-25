В Донбассе идёт битва за сохранение русского народа – Васильев

25.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На данный момент в Донбассе идёт локальная Отечественная война за право самоопределения русской нации, которая проживает в этом регионе.

Об этом в эфире интернет-канала «Украина.ру» заявил историк Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В русской культуре есть такое понятие «Отечественная война» – это война за то, чтобы не просто страна сохранилась, а сохранился народ, чтобы сохранился русский народ и его идентичность. В Донбассе локальный по масштабам конфликт, который носит такой характер.

Сегодня мы говорим о том, что ДНР и ЛНР – русские национальные государства, это просто несколько запоздалое оформление языком юридических терминов, де-факто состояния. Абсолютно чётко, что есть единый язык, культура, современная городская культура, все эти признаки, которые подпадают под классическое определение нации. Также есть политическая субъектность, то, что делает этнос нацией», – сказал он.

Также историк отметил, что в Донбассе государствообразующей нацией является русская, которая имеет полное право на самоопределение.

«Когда в споре с украинской стороной, даже в заочной полемике, говорится о праве на ирреденту, о праве Крыма, Донбасса и всей Новороссии на самоопределение, украинцы часто говорят: «Но, ведь речь идёт о праве наций на самоопределение, а что там за нация? Нет же нации донецкие, крымские. Значит, ваша апелляция к праву наций на самоопределение ничтожна».

Так говорят украинцы, и при этом попадают в огромное слепое пятно, они в упор не видят реальности – это самоопределение русского народа.

Русский народ имеет право на самоопределение, будучи разделённым на несколько государств. Раньше на Украине де-факто русские были государствообразующим народом, но де-юре такого статуса за ними закреплено не было. Сегодня в Донбассе осуществлён точно такой же де-юре статус русского народа, как и в Российской Федерации по Конституции, это означает русское национальное государство», – заключил Васильев.