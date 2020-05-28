В Донбассе комбриг ВСУ раздал приказы, уснул и умер от Covid-19

28.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Командира 1-й танковой бригады ВСУ в зоне «ООС» умер вследствие двусторонней пневмонии от заражения коронавирусом, накануне посетив все подразделения своей бригады и пообщавшись с большинством подчинённых лично.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой получены данные по факту гибели в зоне ООС командира 1-й танковой бригады ВФУ Межакова.

Так, смерть украинского военного преступника наступила сегодня ночью во сне, в его кабинете в штабе соединения в населённом пункте Затишное юго-западнее Волновахи.

Тело умершего было доставлено в морг Мариуполя для проведения вскрытия, в результате которого установлено, что смерть наступила вследствие двусторонней пневмонии от заражения коронавирусом Covid-19», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по сообщению начальника медслужбы бригады, комбриг за медицинской помощью не обращался и переносил болезнь на ногах.

«Важно отметить, что за прошедшую неделю умерший Межаков посетил все подразделения своей бригады, лично проинспектировав каждый взвод своего соединения, пообщавшись с большинством личного состава лично.

В настоящее время во всех подразделениях бригады объявлен жесточайший карантин. Личному составу категорически запрещено покидать расположение», – добавили в ведомстве.