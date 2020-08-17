В Донбассе ликвидирован каратель – соратник Тягнибока

17.08.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В городе Владимир-Волынский Луцкой области прошли торжественные мероприятия по поводу второй годовщины гибели военнослужащего ВСУ, принимавшего участие в карательной операции против Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции «Свобода» в Луцком горсовете Николай Федик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В городе Владимир-Волынский почтили память защитника Украины, героя русско-украинской войны, члена городской организации ВО «Свобода» Василия Крищука. Герои не умирают!» – написал Федик.

В мероприятии приняли участие несколько десятков человек – местные националисты, чиновники, сослуживцы и родственники погибшего.

Как сообщают местные СМИ, Василий Крищук в 2014 году был активным участником Майдана и верным соратником Олега Тягныбока. Он погиб 18 августа 2018 года в Донбассе якобы в бою с диверсионно-разведывательной группой.