В Донбассе ликвидирован каратель – соратник Тягнибока
В городе Владимир-Волынский Луцкой области прошли торжественные мероприятия по поводу второй годовщины гибели военнослужащего ВСУ, принимавшего участие в карательной операции против Донбасса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель фракции «Свобода» в Луцком горсовете Николай Федик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В городе Владимир-Волынский почтили память защитника Украины, героя русско-украинской войны, члена городской организации ВО «Свобода» Василия Крищука. Герои не умирают!» – написал Федик.
В мероприятии приняли участие несколько десятков человек – местные националисты, чиновники, сослуживцы и родственники погибшего.
Как сообщают местные СМИ, Василий Крищук в 2014 году был активным участником Майдана и верным соратником Олега Тягныбока. Он погиб 18 августа 2018 года в Донбассе якобы в бою с диверсионно-разведывательной группой.
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