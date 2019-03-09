В Донбассе ликвидирован украинский неонацист

09.03.2019

На сайте Львовской облгосадминистрации обрезали снимок с зигующим контрактником ВСУ, который был убит в Донбассе.

Об этом в своем блоге пишет депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

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“Война с Россией принесла горе в семью Богдана Слободы: 21-летний боец не выжил после ранения”, – сообщило украинское издание Диалог. UA, ссылаясь на пресс-службу Львовской облгосадминистарции.

Свое сообщение украинское издание проиллюстрировало взятой с сайта Львовской ОГА фотографий погибшего боевика – контрактника 128-й бригады ВСУ, получившего смертельное ранение 6 марта 2019 года в Донбассе

При этом Бердичевский обратил внимание, что есть необрезанная версия этого же снимка.

На этой фотографии украинский военнослужащий в футболке с американским флагом выбрасывает руку в нацистском приветствии.

“Обычно я такие вещи не публикую, но тут просто фото попалось необрезанное с “юным хероем”. Почему-то стыдливые нацисты пошли”, – заметил донецкий депутат.