В Донбассе местные чуть не разорвали сбивших ребёнка ВСУшников

08.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На подконтрольной Киеву территории Донбасса пьяные оккупанты ВСУ сбили девочку девяти лет и попытались скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы продолжаем фиксировать преступления ВФУ, совершенные в отношении мирных граждан, проживающих на временно подконтрольной Киеву территории. Так, сегодня около 16.00 часов, военнослужащие 2 батальона 53 бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на легковом автомобиле в районе населённого пункта Богдановка и совершили наезд на девочку 9 лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что, даже не уточнив состояние ребёнка и не оказав пострадавшей необходимую помощь, боевики предприняли попытку скрыться с места ДТП.

«Однако, через 1.5 км, из-за погодных условий, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Трое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Жители Богдановки, ставшие очевидцами ДТП, на личных автомобилях прибыли на место аварии с целью устроить самосуд над виновными. И только благодаря подоспевшим военнослужащим разведроты 53 бригады «суда Линча» удалось избежать», – сообщили в пресс-службе.

На данный момент сотрудники военной прокуратуры проводят следственные мероприятия на месте происшествия.

В ведомстве не исключили, что командование ВСУ, при содействии статистов из СЦКК, преподнесёт травмированных боевиков как потери якобы в результате нарушения режима прекращения огня со стороны НМ ДНР.