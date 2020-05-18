В Донбассе местные жители отметелили промышлявших грабежом всушников

18.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

В находящемся под контролем киевского режима городе Попасная неизвестные избили двух военнослужащих ВСУ, которые в состоянии алкогольного опьянения часто промышляли грабежом.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВФУ в зоне карательной операции.

Так, 16 мая в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30 бригады ВФУ сержант Желтко и старший солдат Николенко с тяжёлыми телесными повреждениями. Согласно показаний сержанта Желтко, в ночь с 15 на 16 мая, боевики самовольно оставили расположение части в состоянии алкогольного опьянения, с целью приобретения алкогольных напитков в населённом пункте Попасная. По пути к магазину, военнослужащие вступили в конфликт с местными жителями, в результате чего старший солдат Николенко получил черепно-мозговую травму, а сержанту Желтко была сломана челюсть.

В ходе проведённого разбирательства было установлено, что Желтко и Николенко регулярно ходили за алкоголем в магазины н.п. Попасная, однако по словам местных жителей боевики никогда не платили за товар, и зачастую отбирали деньги у местного населения», – говорится в сообщении.