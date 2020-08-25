В Донбассе местные жители отправили в больницу двух ВСУшников

25.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне «ООС» двое недовольные беспределом ВСУ местные жители избили двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в травматологическое отделение Попаснянской центральной районной больницы поступили двое военнослужащих 30 бригады ВФУ капитан Бовтюк и солдат Василик с тяжёлыми телесными повреждениями. Согласно показаний солдата Василик, в ночь с 23 на 24 августа, боевики праздновали день государственного флага Украины, после чего самовольно оставили расположение части, с целью приобретения алкогольных напитков в населённом пункте Попасная.

По пути к магазину, военнослужащие встретили компанию, которая выразила недовольство фактом размещения украинской военной техники возле жилых домов. После чего произошел конфликт, в результате которого капитан Бовтюк получил черепно-мозговую травму, а солдату Василик была сломана челюсть», – говорится в сообщении.