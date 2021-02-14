В Донбассе на дружественном минном поле подорвались трое всушников

14.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зоне так называемой «Операции объединенных сил» трое украинских военнослужащих, направленных на боевые позиции, подорвались на установленном сослуживцами минном поле.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пользуясь договорённостями о перемирии, командир 59-й бригады Шаповалов отдал указания своим подчинённым на дооборудование и минирование местности в районе боевых позиций подразделений бригады, что в свою очередь приводит к трагическим для боевиков Вооруженных формирований Украины последствиям.

Так, нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады на наблюдательный пост в районе населённого пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59 омпбр для усиления, ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны.

Не имея уточненных карт минных полей, во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59 бригады. Один украинский боевик погиб на месте, а капитан Войтенко и солдат Алексеенко скончались от полученных ранений, не дожавшись оказания необходимой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

В то же время в украинских официальных СМИ сообщили, что украинские военнослужащие погибли в результате подрыва на «неустановленном взрывном устройстве».

«По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганска с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте», – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Владимир Зеленский потребовал «немедленного расследования» от руководителей армии, о результатах которого поручено сообщить «уже завтра».