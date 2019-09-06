В Донбассе на собственной мине подорвался «КамАЗ» ВСУ

06.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Трое военнослужащих украинской армии получили ранения в результате подрыва грузового автомобиля «КамАЗ» на собственной мине в зоне проведения «ООС».

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По данным источников в рядах украинской армии, 3 сентября произошёл подрыв автомобиля «КамАЗ» 72-й бригады вооруженных формирований Украины на своём минном поле, в результате которого трое военнослужащих получили ранения», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что по данному факту в зону ответственности соединения прибыла комиссия с целью проведения разбирательства по факту подрыва.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» уже сообщал о том, что из-за нежелания командира ВСУ купить карту минных полей у своего предшественника во время проведения минной разведки, на собственной мине подорвались два сапёра ВСУ.