04.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Донбассе на украинской мине подорвался местный житель

Вследствие бесконтрольного минирования украинским военными прилегающих к линии соприкосновения территорий, на украинской мине подорвался трактор местного жителя.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за беспорядочного минирования военнослужащими ВСУ районов вблизи линии соприкосновения и отсутствия карт минных полей 3 июля на мине подорвался трактор», – рассказал он.

По информации представителя оборонного ведомства, в результате подрыва ранения различной степени тяжести получил тракторист 1984 года рождения, который в данный момент находится в центральной районной больнице Станицы Луганской.

Донецкий журналист Сергей Макаренко также уточнил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел во время попытки ликвидировать возгорание в близлежащем лесу.

«Возле Станицы Луганской, где на прошлой неделе закончился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.

Мощный взрыв прогремел когда спасатели вспахивали землю вокруг места возгорания. В результате взрыва получил ранение и контузию тракторист лесхоза. Пострадавший госпитализирован», – сообщил он.

 

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