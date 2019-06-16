В Донбассе на украинской мине подорвался трактор
Из-за хаотичного минирования и отсутствия карт минных полей на украинской мине в зоне проведения «ООС» подорвался трактор.
Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По его словам, помимо подрывов военнослужащих ВСУ на собственных минах, начали появляться жертвы и среди мирного населения.
«На данный момент наиболее опасная ситуация из-за отсутствия карт минных полей сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, где на мине подорвался трактор. В результате подрыва тяжелые ранения получили два жителя населённого пункта Попасная», – рассказал Иван Филипоненко.
По его информации, данный факт также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.