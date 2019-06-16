16.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Происшествия
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В Донбассе на украинской мине подорвался трактор

Из-за хаотичного минирования и отсутствия карт минных полей на украинской мине в зоне проведения «ООС» подорвался трактор.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, помимо подрывов военнослужащих ВСУ на собственных минах, начали появляться жертвы и среди мирного населения.

«На данный момент наиболее опасная ситуация из-за отсутствия карт минных полей сложилась в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ, где на мине подорвался трактор. В результате подрыва тяжелые ранения получили два жителя населённого пункта Попасная», – рассказал Иван Филипоненко.

По его информации, данный факт также подтверждают наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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