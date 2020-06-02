В Донбассе нацисты «Правого сектора» устроили смертельную перестрелку с ВСУшниками

02.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Погибшим и двумя ранеными на подконтрольной Киеву территории Донбасса закончилось вооружённое столкновение между ВСУшниками и националистами «Правого сектора».

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нашей разведкой в зоне ответственности 10 горно-штурмовой бригады, в одном из домов на окраине населённого пункта Гнутово отмечено нахождение 10 националистов организации «Правый сектор», прибывших для осуществления провокаций и препятствованию попыткам киевской власти предстать перед мировым сообществом в положительном свете в ходе проведения встречи глав МИД Украины и Германии в Берлине.

По информации от местных жителей населённого пункта Гнутово в ночное время между прибывшими националистами и боевиками 8 батальона 10 бригады произошла перестрелка», – рассказал Никитин.

По его словам, в результате завязавшегося боя убит один ВСУшник и ещё двое получили ранения.

«По предварительной информации известно, что причиной конфликта послужил отказ боевиков допускать националистов на свои позиции для совершения провокационного обстрела территории ДНР. При этом боевики пытались аргументировать свой отказ приказом штаба ООС о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня», – добавил представитель ведомства.