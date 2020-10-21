В Донбассе нацисты устроили допрос с пристрастием приехавшим попиариться «слугам»

21.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Группа депутатов от партии «Слуга народа» приехала в город Константиновку на временно подконтрольной Киеву территории Донецкой области для того, чтобы перед выборами провести встречи с военнослужащими ВСУ и местными жителями. Однако в пути их перехватили боевики «Нацкорпуса».

Соответствующую видеозапись опубликовал основателей запрещенного в России «Азова», лидер «Нацкорпцуса» Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как радикалы окружили и начали засыпать вопросами главу фракции Давида Арахамию. Националистов, которые встретили представителей власти большим плакатом «на словах мир – на фронте война», интересовали вопросы амнистии защитников Донбасса, сокращение украинской армии, перемирие и сокрытие потерь в ВСУ.

«Перемирие существует только с нашей стороны. С той стороны его никто не соблюдает. «Слепая» ОБСЕ зафиксировала более 1500 нарушений. За прошедший месяц у нас есть два парня, которые подорвались на минах, и при этом они числятся как «небоевые потери». Мы считаем, что это сокрытие настоящих потерь ради того, чтобы поддерживать свой рейтинг, который уже падает…

А по поводу Шум вообще позор – Зеленский решил завести со стороны Киева этих дээнэров, чтобы они ходили по нашим позициям. Ты понимаешь, или нет? У нас 15 тысяч погибших», – возмущались радикалы.

В свою очередь, Давид Арахамия пытался отговориться общими, ничего не значащими фразами.

«Есть простая вещь – война рано или поздно заканчивается дипломатией и миром… Согласны, что сейчас жертв меньше, чем полгода назад?» – ответил он, после чего согласился поехать на передовую.