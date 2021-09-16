В Донбассе не хотят смотреть украинское телевидение

Несмотря ни на какие ухищрения украинское руководства, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжают смотреть российское телевидение.

Об этом в ходе милитаристского форума в Мариуполе заявил председатель парламентского комитета по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что у нас было телевидение аналоговое, потом в 2018 году самые крупные операторы настояли, чтобы мы перешли на цифровой сигнал, и автоматически все должны установить Т2.

За это надо заплатить деньги, понятно, что в сельской местности, да и в городах этого никто не сделал. Зачем покупать, если аналоговое у тебя есть, а теперь за украинское нужно заплатить.

Они просто переключили каналы условно и начали смотреть российское телевидение, то есть, и так было плохо, а сделали ещё хуже.

Исходили из того, что нужно ставить какое-то оборудование, которое будет глушить российские телеканалы, но оно здесь не работает, потому что на Куйбышева 61 в Донецке – это не просто телевышка, это аналог, условно, киевской телевышки. Это такой сигнал, который нельзя перебить. Устанавливают глушилки, они 200 метров работают, и всё», – сокрушается украинский депутат.