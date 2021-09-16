В Донбассе не хотят смотреть украинское телевидение

В Донбассе не хотят смотреть украинское телевидениеНовости Украины
Несмотря ни на какие ухищрения украинское руководства, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжают смотреть российское телевидение.
Об этом в ходе милитаристского форума в Мариуполе заявил председатель парламентского комитета по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Проблема в том, что у нас было телевидение аналоговое, потом в 2018 году самые крупные операторы настояли, чтобы мы перешли на цифровой сигнал, и автоматически все должны установить Т2.
За это надо заплатить деньги, понятно, что в сельской местности, да и в городах этого никто не сделал. Зачем покупать, если аналоговое у тебя есть, а теперь за украинское нужно заплатить.
Они просто переключили каналы условно и начали смотреть российское телевидение, то есть, и так было плохо, а сделали ещё хуже.
Исходили из того, что нужно ставить какое-то оборудование, которое будет глушить российские телеканалы, но оно здесь не работает, потому что на Куйбышева 61 в Донецке – это не просто телевышка, это аналог, условно, киевской телевышки. Это такой сигнал, который нельзя перебить. Устанавливают глушилки, они 200 метров работают, и всё», – сокрушается украинский депутат.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что даже в Мариуполе люди смотрят российское телевидение.
«Были построены за это время две вышки – Карачун и Горняк, и в Волновахе установили дополнительное оборудование, но прорыва это не дало никакого. Вы можете сейчас в Мариуполе включить, будет в идеальном качестве российское радио, причём их будет штук 30, и такие же будут телеканалы, а украинское надо ещё поискать», – добавил парламентарий.
Он выступает за принуждение жителей Донбасса смотреть украинское телевидение любыми способами и попросил 65 миллионов долларов для «проведения эксперимента».
«Надо искать какие-то новые варианты. Один из таких вариантов предложил Алексей Юрьевич, это был и для нас анонс, он пояснил, если мы не можем заглушить, не можем перебивать, не можем заставить всех вернуться на аналоговое – это нереально, нужно предложить что-то новое.
Например, за государственные деньги и за деньги местных бюджетов, мы подключим интернет. А сейчас через интернет всё – и телевидение, и автоматически подключаем к телевидению украинский продукт в телевизор. Автоматически там роутер wi-fi, на это согласятся, потому что условно там при каждой бабушке или дедушке есть молодёжь, которая услышит, что будет интернет халявный.
Выбрали один район, на один район предварительный расчёт – 65 млн. долларов, и эти деньги уже есть от наших доноров. Делаем такой эксперимент, всё получилось – делаем полностью по Донецкой и Луганской областях», – подытожил Лубинец.
Спасибо!
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