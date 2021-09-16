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16.09.2021 17:46 (Мск), Мариуполь, Игорь Шаповалов
 
Дзен, Донбасс, Россия, СМИ, Украина
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В Донбассе не хотят смотреть украинское телевидение

Новости УкраиныНесмотря ни на какие ухищрения украинское руководства, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжают смотреть...

Несмотря ни на какие ухищрения украинское руководства, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжают смотреть российское телевидение.

Об этом в ходе милитаристского форума в Мариуполе заявил председатель парламентского комитета по «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что у нас было телевидение аналоговое, потом в 2018 году самые крупные операторы настояли, чтобы мы перешли на цифровой сигнал, и автоматически все должны установить Т2.

За это надо заплатить деньги, понятно, что в сельской местности, да и в городах этого никто не сделал. Зачем покупать, если аналоговое у тебя есть, а теперь за украинское нужно заплатить.

Они просто переключили каналы условно и начали смотреть российское телевидение, то есть, и так было плохо, а сделали ещё хуже.

Исходили из того, что нужно ставить какое-то оборудование, которое будет глушить российские телеканалы, но оно здесь не работает, потому что на Куйбышева 61 в Донецке – это не просто телевышка, это аналог, условно, киевской телевышки. Это такой сигнал, который нельзя перебить. Устанавливают глушилки, они 200 метров работают, и всё», – сокрушается украинский депутат.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что даже в Мариуполе люди смотрят российское телевидение.

«Были построены за это время две вышки – Карачун и Горняк, и в Волновахе установили дополнительное оборудование, но прорыва это не дало никакого. Вы можете сейчас в Мариуполе включить, будет в идеальном качестве российское радио, причём их будет штук 30, и такие же будут телеканалы, а украинское надо ещё поискать», – добавил парламентарий.

Он выступает за принуждение жителей Донбасса смотреть украинское телевидение любыми способами и попросил 65 миллионов долларов для «проведения эксперимента».

«Надо искать какие-то новые варианты. Один из таких вариантов предложил Алексей Юрьевич, это был и для нас анонс, он пояснил, если мы не можем заглушить, не можем перебивать, не можем заставить всех вернуться на аналоговое – это нереально, нужно предложить что-то новое.

Например, за государственные деньги и за деньги местных бюджетов, мы подключим интернет. А сейчас через интернет всё – и телевидение, и автоматически подключаем к телевидению украинский продукт в телевизор. Автоматически там роутер wi-fi, на это согласятся, потому что условно там при каждой бабушке или дедушке есть молодёжь, которая услышит, что будет интернет халявный.

Выбрали один район, на один район предварительный расчёт – 65 млн. долларов, и эти деньги уже есть от наших доноров. Делаем такой эксперимент, всё получилось – делаем полностью по Донецкой и Луганской областях», – подытожил Лубинец.

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