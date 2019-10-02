В Донбассе не люди, а 5,5 миллионов неправильно голосующих бюллетеней – Тимошенко

02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Реализация Киевом формулы Штайнмайера в конечном итоге приведёт к тому, что Украина снова станет «колонией России».

Об этом во время заседания Верховной рады заявила бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы как парламент, как команда должны стать сегодня возле президента, а скорее – крепостью перед ним. И нам с вами одобрять изменения к закону об особом статусе Донецкой и Луганской областей, и нам надо снять часть дипломатической ноши с президента и здесь, в парламенте, сделать украинскую формулу урегулирования войны на Востоке, возвращения территории на Украину и безапелляционное возвращение мира.

Но имейте в виду: если пройдёт формула Штайнмайера, и если они там будут голосовать пушками и будут голосовать без народа и без Украины, то тогда это будет не Приднестровье, это будет, по сути, возвращённое Приднестровье в состав Украины, и они потом будут принимать решения касательно жизни Украины под контролем РФ», – заявила Тимошенко.

«Тогда ближайшее голосование, неважно – парламентское, президентское – 5,5 миллионов голосующих бюллетеней на той территории будет, там людей не будет. Но если эта территория останется под контролем РФ внутри Украины, это будет означать, что 5.5 миллионов сфальсифицированных бюллетеней поменяют все пропорции внутри Украины, и мы снова будем колонией РФ», – добавила парламентарий.

Напомним, что формула Штайнмайреа, подписанная вчера представителем Украины на переговорах в Минске, предусматривает проведение выборов в ЛДНР и предоставление Донбассу особого статуса.