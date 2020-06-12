12.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Украина
Просмотров:

В Донбассе ненавидят украинский флаг ещё с 1918 года – Корнилов


Жители Донбасса в первый раз увидели «жовто-блакитный прапор» в 1918 году, потом – во время гитлеровской оккупации, а сейчас под этим флагом работает украинская артиллерия по мирным населённым пунктам региона.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В целом поздравляю Украину, у Украины большой праздник – трёхлетие безвиза, которого, как вы знаете, де-факто сейчас нет, но трёхлетие всё равно празднуют.

Кстати, ещё – столетие, как Киев освободили от поляков в 1920 году, это был конец первой попытки «евроинтеграции».

Вот тогда, в 1918-м, с «жовто-блакитным прапором» в немецком обозе пришли в Донбасс. Донбасс, кстати, впервые увидел жовто-блакитный прапор» в 1918 году, в немецком обозе.

А затем знаете, когда увидели? В немецком обозе в 1941 году!

А теперь под этим флагом бомбят Донбасс.

Кстати, безвиз был и в 1943, когда вывозили украинцев.

И как вы думаете, как в Донбассе сейчас относятся к «жовто-блакитному прапору»? Вопрос риторический», – заявил Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть