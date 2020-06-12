12.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Жители Донбасса в первый раз увидели «жовто-блакитный прапор» в 1918 году, потом – во время гитлеровской оккупации, а сейчас под этим флагом работает украинская артиллерия по мирным населённым пунктам региона.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом поздравляю Украину, у Украины большой праздник – трёхлетие безвиза, которого, как вы знаете, де-факто сейчас нет, но трёхлетие всё равно празднуют.

Кстати, ещё – столетие, как Киев освободили от поляков в 1920 году, это был конец первой попытки «евроинтеграции».

Вот тогда, в 1918-м, с «жовто-блакитным прапором» в немецком обозе пришли в Донбасс. Донбасс, кстати, впервые увидел жовто-блакитный прапор» в 1918 году, в немецком обозе.

А затем знаете, когда увидели? В немецком обозе в 1941 году!

А теперь под этим флагом бомбят Донбасс.

Кстати, безвиз был и в 1943, когда вывозили украинцев.

И как вы думаете, как в Донбассе сейчас относятся к «жовто-блакитному прапору»? Вопрос риторический», – заявил Корнилов.