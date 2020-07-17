17.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Выборы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Донбассе ни в коем случае нельзя проводить выборы – Огрызко


Для того, чтобы на Донбассе состоялись выборы по украинскому законодательству, там еще как минимум шесть лет должна работать украинская пропаганда, иначе выбор людей будет не в пользу «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам дипломата, украинские СМИ и партии должны «готовить» население Донбасса, чтобы оно проголосовало так, как нужно Украине.

«Когда у нас некоторые говорят о том, что давайте одновременно проведем выборы в Украине и на оккупированной части Донбасса, то это типичный популизм. Такого сделать невозможно – ни практично, ни даже теоретически. Тем более, сложно на протяжении нескольких месяцев интегрировать Донбасс назад.

Если вы вспомните историю, то увидите, что, скажем, первые демократические выборы в Германии после того, как она, нацистская Германия, была разбита, прошли через пять или даже через шесть лет. Просто для того, чтобы подготовить людей к выборам, нужен очень серьезный период времени.

Мне так же кажется, что мы должны рассчитывать время для возможных выборов, начиная с того, сколько лет продолжалась оккупация. Вот, оккупация длится сейчас шесть лет – минимум должно пройти шесть лет для того, чтобы украинская власть, украинские СМИ, украинские политические партии, когда они вернутся на оккупированную часть Донбасса, могли с людьми работать.


И тогда мы не будем иметь голосование, которое себе запланировал Путин, а будем иметь голосование, которое нужно Украине», – заявил Огрызко.

Напомним, что только выборы в Донбассе позволят Украине рассчитывать на реализацию Минских соглашений и на гипотетическую «реинтеграцию»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть