В Донбассе ни в коем случае нельзя проводить выборы – Огрызко

17.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Для того, чтобы на Донбассе состоялись выборы по украинскому законодательству, там еще как минимум шесть лет должна работать украинская пропаганда, иначе выбор людей будет не в пользу «незалежной».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, украинские СМИ и партии должны «готовить» население Донбасса, чтобы оно проголосовало так, как нужно Украине.

«Когда у нас некоторые говорят о том, что давайте одновременно проведем выборы в Украине и на оккупированной части Донбасса, то это типичный популизм. Такого сделать невозможно – ни практично, ни даже теоретически. Тем более, сложно на протяжении нескольких месяцев интегрировать Донбасс назад.

Если вы вспомните историю, то увидите, что, скажем, первые демократические выборы в Германии после того, как она, нацистская Германия, была разбита, прошли через пять или даже через шесть лет. Просто для того, чтобы подготовить людей к выборам, нужен очень серьезный период времени.

Мне так же кажется, что мы должны рассчитывать время для возможных выборов, начиная с того, сколько лет продолжалась оккупация. Вот, оккупация длится сейчас шесть лет – минимум должно пройти шесть лет для того, чтобы украинская власть, украинские СМИ, украинские политические партии, когда они вернутся на оккупированную часть Донбасса, могли с людьми работать.

И тогда мы не будем иметь голосование, которое себе запланировал Путин, а будем иметь голосование, которое нужно Украине», – заявил Огрызко.

Напомним, что только выборы в Донбассе позволят Украине рассчитывать на реализацию Минских соглашений и на гипотетическую «реинтеграцию»