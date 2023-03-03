В Донбассе обратились к опыту создания штрафных батальонов

Перемещение по служебной лестнице лиц, допустивших серьезные просчеты по ведению и обеспечению СВО, вызывает непонимание в обществе. В ДНР военкома, проштрафившегося в мобилизации, отправили на передовую, и такой опыт должен стать публичным.

Об этом говорили участники ток-шоу на канале «Крым 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще-то, ответственность хотя бы ввести, потому что у нас зачастую бывает так, что награждают непричастных и наказывают невиновных, – отметил доцент кафедры истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий. – В данном случае, если судить по соцсетям, видно очень хорошо, что уроки ещё далеко не извлечены, ещё встречаются люди, которые пытаются на войне сделать себе карьеру, забывая о солдатах. И такие примеры приводятся, что, мягко говоря, печально. У нас не то что, проснуться пора, у нас проснуться – это примерно как… есть красная линия, а есть ещё краснее, ещё более проснулись или немножко ещё больше встали с колен. И эти вот нюансики, на мой взгляд, заговоренные. А надо идти дальше, и ответственность, как таковая, до СВО, по сути, отсутствовала. Всей стране, по сути дела, известно, что какие-то вещи профукали, какие-то вещи преступно нарушили и так далее. Но эти лица перемещаются из одного кресла в другое, и у людей эдакая непонятка есть, когда же здесь начнётся что-то? Когда люди почувствуют, что уроки не прошли даром? Потому что у нас к военной тайне относится то, что какой-то командир не заботится о бойцах, или, допустим, бухает. Это неправильно. Надо так или иначе эти вещи показывать. У нас апокалиптическая эпоха, а значит, надо говорить правду».

Замполит отряда специального назначения «Вихрь» Алексей Шорохов считает, что настало время возрождения штрафбатов и штрафных рот.

«У меня есть один хороший пример из тех республик, теперь уже областей России, которые воюют 9 лет с этим злом. В одном из городов Донецкой народной Республики, где после мобилизации очень много молодых людей, торгующих на рынке и имеющих паспорт Донецкой народной Республики, так и остались не призванными. И это было очень заметно. В конце концов, военком этого города отправился на передовую искупать свою вину перед Родиной. Это очень хороший, рабочий пример, и если его сделать достоянием гласности, отправить провинившихся людей, допустивших серьёзные просчёты, что привело к гибели военнослужащих, если вспомнить о штрафбатах, штрафных ротах – это будет действовать», – уверен замполит.