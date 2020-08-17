В Донбассе от алкоголизма скончался родственник украинского командующего

17.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В зоне так называемой «ООС» в результате отрыва тромба, вызванного хроническим алкоголизмом, скончался родственник высокопоставленного украинского военнослужащего.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем фиксировать случаи небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в зоне ООС.

Так, вчера вечером в результате отрыва тромба умер офицер узла связи штаба ОТГ «Восток» капитан Джур Е.Н. Тело умершего доставлено в морг населённого пункта Волноваха. Важно отметить, что данный военнослужащий страдал хроническим алкоголизмом и удар схватил его во время очередного употребления спиртных напитков в своем кабинете.

Однако, по имеющимся у нас данным, военнослужащий является дальним родственником командующего ОТГ «Восток» Соколова, что позволяло ему перманентно находиться в состоянии алкогольного опьянения при выполнении служебных обязанностей в штабе ОТГ.

Более того, родственные связи с командованием способствовали тому, что в материалах расследования указано о фиксации смерти Джура, якобы, во время нахождения его на передовых позициях 53-й омбр в районе населённого пункта Новотроицкое», – говорится в сообщении.

Более того, в ведомстве подчеркнули, что спившегося офицера ВСУ планируют представить к государственной награде, как погибшего при выполнении специальных задач.