В Донбассе отметили Покров пресвятой Богородицы и День казачества

16.10.2020, Луганск, Сергей Вредников

По случаю праздника Покрова пресвятой Богородицы и Дня казачества в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького состоялась торжественная процедура гашения блока марок.

Об этом сообщили на государственном унитарном предприятии (ГУП) «Почта ЛНР», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В мероприятии приняли участие советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, руководитель Луганской общины донских казаков Василий Черепахин, старейшина Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского Владимир Лузганов, директор луганского лицея иностранных языков, народный учитель Украины Анатолий Каташов, а также руководители казачьих общественных организаций Республики, представители «Почты ЛНР», а также сотрудники и абоненты библиотеки.

Блок форматом 132 мм х 92 мм (формат марки – 40 мм х 25 мм) выпущен тиражом 800 экземпляров (в одном блоке – девять марок). Номинальная цена марки – 52 руб., номинальная цена блока – 468 руб.

На блоке марок изображена картина донского художника Александра Глущенко «Дон у Мелиховской»; девять марок; месяц и год выпуска; тираж.

А на почтовых марках блока изображены восемь выдающихся атаманов Всевеликого Войска Донского и главный православный собор Донского казачества – Новочеркасский войсковой храм.

Марки можно приобрести в отделениях почтовой связи ЛНР.