В Донбассе ожидается война турецких беспилотников и российской ПВО

16.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина может договориться с Турцией о поставках высокоточного вооружения и беспилотников.

Об этом будет идти речь сегодня во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, заявил в эфире телеканала ZIK экс-депутат Верховной рады, эксперт по международным отношениям Евгений Добряк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Добряка, сегодня между Украиной и Турцией должен быть подписан договор о сотрудничестве в военной сфере.

«В Украине на сегодняшний день отсутствуют образцы высокоточного, высокотехнологического оружия, которое должно было бы быть на вооружении нашего государства для увеличения боеспособности наших вооруженных сил. В первую очередь о чем говорится? Мы не знаем весь 21 пункт, который в этом соглашении планируется, но мы знаем, что Украина крайне заинтересована в получении ударных беспилотников ТВ-2 – это оперативно-тактический беспилотник, который летает на средней высоте и с очень большой продолжительностью полета, очень точно поражает цели.

Это разведывательные дроны, это дроны-камикадзе, это военная техника и вооружение, которое применяется у специальных подразделений. Плюс, насколько я знаю, что есть договоренность с турецкой стороной, что эти беспилотники будут производиться и на территории Украины, что даст нашему «Укроборонпрому» возможности нарастить свой потенциал. В том числе, эти дроны будут стоить на 35-40% дешевле, чем они есть на рынке», – заявил Добряк.

При этом, эксперт подчеркнул, что вслед за поставками на Украину турецкого вооружения и в случае его использования на Донбассе, Россия может поставить республикам современные средства борьбы с беспилотниками.

«Какие могут быть обострения с Российской Федерацией, так как в условиях ведения военных действий на востоке Украины, на Донбассе, применение такого рода оружия, естественно, не дает возможность ответа тем же ЛНР и ДНР, так как системы ЗРК, которые есть на вооружении у этих республик, это «Стрела-10», они не достают эти дроны.

То есть меняется паритет оперативно-тактический. Это действительно может спровоцировать Россию дать более современные виды вооружений на восток Украины и обострить эту ситуацию, которая есть», – считает эксперт.