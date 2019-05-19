В Донбассе – перестрелка между ВСУ и боевиками «Азова»

19.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате боестолкновения между военнослужащими 79-й бригады ВСУ и боевиками подчиненного МВД нацбата «Азов» получил пулевое ранение мирный житель Донбасса.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, в зоне проведения «ООС» вновь отмечаются случаи вооруженных столкновений украинских военнослужащих между собой.

«Конфликт между бандитами из националистического формирования «Азов» и боевиками 79-й бригады не только не разрешился, а напротив, наблюдается тенденция к его обострению.

Командир 79-й бригады Курач пытается убрать подразделения националистического формирования «Азов» подальше от населенного пункта Гнутово.

Националисты не особо в восторге от такого решения, которое лишит их основного источника дохода – поборов с мирных граждан, пересекающих пункт пропуска. Также есть вариант потерять возможность зарабатывать на «крышевании» малого бизнеса и махинациях с оружием и боеприпасами», – рассказал Даниил Безсонов.

Он добавил, что в связи с этим, произошла очередная перестрелка в непосредственной близости от указанного населенного пункта, в результате чего получил пулевое ранение мирный житель.

«Это уже второй случай ранения гражданского лица за последнюю неделю в зоне ответственности преступника Курача», – отметил представитель оборонного ведомства.