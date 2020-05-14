В Донбассе погиб видный украинский каратель

14.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Львова Андрей Суприган.

Об этом в Facebook сообщил львовский мэр Андрей Садовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Печальные новости с войны. В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный – заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81-й десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней», – написал Садовой.

По данным Садового, Суприган с самого начала конфликта участвовал в боевых действиях на Донбассе.

«Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск», – добавил мэр.

В соцсетях пишут, что погиб спецназовец в среду, 13 мая, неподалеку Краматорска, во время десантирования в воду. Тело военного искали почти сутки.