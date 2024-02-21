В Донбассе погибли десятки российских военнослужащих под ракетным ударом

Десятки российских военнослужащих, выведенных на построение, в один миг погибли в результате удара РСЗО Himars.

«В Трудовском (Волновахский район, ДНР) было организовано построение бойцов на одном из полигонов, ждали большого начальника (Какого именно, выясняем) враг ударил кассетными боеприпасами, как итог 65 человек погибших… Сколько можно устраивать полевые построения», – написал в своем телеграм-канале участник СВО Егор Друзенко с позывным «Тринадцатый».

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Данные о трагедии подтверждает и политик из Запорожья Владимир Рогов, подчеркивая, что это уже не первое ЧП за последнее время.

«В Трудовском в ДНР повторилась преступно-трагическая история, аналогичная произошедшей летом прошлого года на острове Джарылгач в Херсонской области и не только там.

И пока за подобное не начнут наказывать по законам военного времени; пока всякого рода самодуров не начнут отправлять в отставку, а боевой устав не адаптируют к условиям современной войны, то им сколько не дай бойцов – всё будет мало», – написал Рогов.