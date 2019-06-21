В Донбассе полыхает весь передний край

21.06.2019

Ситуация в пригородах Донецка, где едва только начала налаживаться мирная жизнь, вновь обостряться из-за обстрелов украинской стороны.

Об этом «Известиям» рассказали как жители поселка Спартак рядом Донецким аэропортом, так и военнослужащие ДНР.

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«Мы, честно говоря, уже не понимаем, когда больше долбят, когда меньше. Всегда много! Пять дней назад в огород к соседке упала мина. А два дня назад вечером прямо над нашими головами пролетел снаряд. С одной стороны, жизнь вроде бы чуть-чуть налаживается. Вот электричество после наших многочисленных жалоб и писем начали наконец проводить, подключили уже несколько домов. Пять лет ведь ничего не было! Сосед Серега с женой и тещей после долгих мыканий по такому случаю вернулся, на днях переехал. А с другой стороны — обстрелы, которые в последние недели совсем уже покоя не дают», – говорит житель поселка Александр.

В свою очередь военнослужащие, обороняющие Спартак, объясняют, что тишина здесь явление редкое, а украинские формирования открывают огонь на северной окраине Донецка регулярно утром — с 7:00 до 11:00 и вечером — с 5:00 до 9:00, как по расписанию.

По словам замполита дислоцированного у Спартака 1-го мотострелкового батальона Сергея «Тихого», в последний месяц ситуация на фронте приобрела острейший характер, уровень провокаций непрерывно растет.

«Менее или более горячих точек нет — полыхает весь передний край», – признает командир.