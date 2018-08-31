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В Донбассе правосеки маскируются под полицию
Боевики запрещенного в РФ “Правого сектора” не желают покидать линию фронта в Донбассе.
Об этом, ссылаясь на источник в украинских добровольческих подразделениях, базирующихся в поселке Пески под Донецком, сообщает «Московский комсомолец».
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Уточняется, что вдоль позиций ВСУ украинское командование “нерешительно, но методично зачищает неконтролируемую вольницу”.
«Ночью выходим на позиции, днем прячемся от ВСП [военная полиция]. «Правосеки» дошли до того, что днем прячутся у знакомых гаишников при стационарных постах в прифронтовой зоне, снимают шевроны и маскируются под «усиление» полиции», – рассказали изданию украинские боевики.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, под Марьинкой одно из подразделений УДА, подконтрольной основателю “Правого сектора” Дмитрию Ярошу, разоружили при помощи спецназа МВД “Корд”.
Метки: "Правый сектор", конфликт в Донбассе
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