В Донбассе приняты важные решения по взаимной интеграции ДНР и ЛНР

30.09.2021 22:56 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В Донбассе состоялось первое заседание Единого экономического совета, на котором были приняты важные решения по созданию единого экономического пространства между ДНР и ЛНР.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе заседания была учреждена Единая экономическая комиссия, задачей которой станет обеспечение условий работы и развития единой таможенной территории, а также разработка предложений в сфере экономической интеграции.

Кроме того, был принят Общий таможенный тариф единой таможенной территории.

«Таким образом, ДНР и ЛНР заложили правовую основу для единого экономического и таможенного пространства», – пояснил Пушилин.

Он добавил, что следующей целью руководства республик станет ускорение синхронизации законодательств Республик.

«В ближайшее время Единая экономическая комиссия и Народные Советы двух стран сосредоточатся на выявлении и устранении нестыковок, препятствующих унификации законодательства. На это время прорабатывается введение моратория на контрольные и надзорные проверки субъектов хозяйствования, которые будут перестраивать свою работу с учетом возможностей двух Республик. Экономический союз Донецкой и Луганской Народных Республик открывает для них широкие перспективы, прежде всего – расширения рынков сбыта», – пояснил глава государства.

Он пояснил, что такое положение дел вызовет конкуренцию, которая станет способствовать улучшению качества товаров и повышению благосостояния жителей Донбасса.