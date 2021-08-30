В Донбассе продолжают находить массовые захоронения погибших ВСУшников

30.08.2021 13:53 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Во время активных боевых действий на Донбассе, когда ВСУ попадали в «котлы», украинские боевики часто «сгребали» своих погибших «побратимов», сбрасывали их в канавы и засыпали землёй.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы ЛНР, представитель республики в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевые потери будут неизвестны много лет. Только тогда, когда уйдёт политическая составляющая из этого, можно будет говорить, сколько реально людей погибло. Сейчас у нас поисковые отряды раскапывают братские могилы, в которых погибли под Изварино, в районе Дебальцево», – отметил политик.

«Раскапывают, когда украинцы сгребали своих в канавы, засыпали землёй и уходили. То есть сколько осталось сейчас их, никто не знает, пройдёт время и после этого будут известны эти цифры», – сказал Мирошник.