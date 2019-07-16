В Донбассе продолжаются споры вокруг флешмоба с Зеленским

16.07.2019, Москва, Михаил Рябов

В Донецке планируется проведение митинга в поддержку объявленного ранее флешмоба, участники которого просят украинского президента Владимира Зеленского вернуть ЛДНР в состав Украины на правах широкой автономии, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

Бенес Айо, военнослужащий армии ДНР, ополченец первой волны, приехавший на защиту Донбасса из Прибалтики, распространил открытое письмо, в котором призывает бойкотировать флешмоб и митинг в поддержку его.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Уважаемые товарищи, ну разве это не нонсенс умолять на коленях нового киевского фюрера «принять нас в состав Украины»? Разве это не плевок в лицо народу ЛДНР, который на протяжении 5 лет подвергается жесточайшей агрессии со стороны бандеровских карателей?! Это – мощнейший психологической удар по нашим жителям и армии, которые ежедневно подвергаются бандеровским обстрелам. Давайте лучше подадим официальную заявку в самоуправление на проведение в центре Донецка санкционированного народного митинга с требованием к властям России признать ЛДНР!» – предлагает ополченец.

Мэр Горловки Иван Приходько, напротив, уверяет, что флешмоб с обращением к Зеленскому нужен.

«Люди не хотят на Украину. Мы и не вернемся в Украину… У нас идет гармонизация законодательства с РФ. У нас институты власти интегрируются с Россией. Акция «Выбор Донбасса» – это хлопок дверью перед разводом. Все требования в акции – то, что прописано в Минских, в политической части Минских, которые Киев так боится выполнять.

Мероприятие «Выбор Донбасса» – это последний гвоздь в крышку гроба украинского политикума. Это способ уйти и не вернуться от неньки-Украины. Показать всему миру, что миллион людей хочет жить в мире. Зеленский, выполни требования! Дай Донбассу спокойно жить!» – утверждает Приходько.

С ним не соглашается бывший консультант правительства ДНР Роман Манекин.

«Если не хотите на Украину, незачем об этом писать в обращении к Зеленскому. Кто заставляет?

А все остальное – правда: население Донбасса не хочет на Украину! Ни в каком качестве: ни особого статуса, никакого другого! Не вмешивайте в свои игры население: людям нужно выживать под обстрелами и в безденежье. И, если они при этом будут знать, что страдают, чтобы присоединиться к Украине (а вы тут такие «хитрые»: «гвозди» в «гробы» забиваете!), то… как им жить? Кому и во что верить?» – возмущается Манекин.