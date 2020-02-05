В Донбассе происходит самое страшное для Украины – киевский журналист

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

При возможном экономическом росте ЛДНР и на фоне продолжающейся антигуманитарной политике Украины все разговоры о реинтеграции Донбасса становятся совершенно бессмысленными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский журналист Юрий Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В РФ сейчас очень много изменений и во внутренней политике, и во внешней, в том числе они планируют решение по Донбассу, и то, что они сейчас начинают активно применять – это налаживание экономической ситуации на Донбассе. По некоторым сведениям, сейчас планируется отодвинуть немножко от дел господина Курченко, который, как известно, заправляет там многими процессами, связанными в том числе и с угольной отраслью, и со многими направлениями, и это на самом деле самое страшное, что может произойти для Украины.

Поскольку пока ещё Донбасс пребывает в более депрессивном состоянии, чем мы, мы ещё можем о чём-то говорить – о реинтеграции, о возвращении. Но как только на Донбассе начнёт улучшаться экономическая ситуация – а РФ, в принципе, может это сделать – как только там начнут видеть, что жизнь становится лучше, чем в Украине, на фоне этой гуманитарной, точнее антигуманитарной политики, которую сейчас пытаются проводить господин Бородянский и его компания, у меня очень большой вопрос, захотят ли вообще люди в эту сторону смотреть», – заявил Молчанов.