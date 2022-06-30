В Донбассе произошла попытка биотерроризма

На территории Луганской Народной Республики, по первичной информации, имел место факт биотерроризма

Об этом сегодня заявила председатель комиссии Госдумы РФ по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Речь идет о фальшивых денежных купюрах, которые были заражены опасным высокопатогенным штаммом азиатского туберкулеза. Кроме того, мы можем сегодня говорить о том, что нами была получена первичная информация по биолаборатории в Мариуполе, которая не была в зоне интересов и контроля военнослужащих, потому что относилась к лабораториям ветеринарного назначения.

Однако на территории объекта проводились исследования по газовой гангрене и патогенам, которые не имеют никакого отношения к ветеринарии. Сегодня на исследовании находится 124 образца опасных высокопатогенных штаммов», – сказала Яровая