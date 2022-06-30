В Донбассе произошла попытка биотерроризма

30.06.2022  15:26 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Биооружие, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

На территории Луганской Народной Республики, по первичной информации, имел место факт биотерроризма

Об этом сегодня заявила председатель комиссии Госдумы РФ по расследованию деятельности биолабораторий на Украине Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Луганской Народной Республики, по первичной информации, имел место факт биотерроризма Об этом...

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«Речь идет о фальшивых денежных купюрах, которые были заражены опасным высокопатогенным штаммом азиатского туберкулеза. Кроме того, мы можем сегодня говорить о том, что нами была получена первичная информация по биолаборатории в Мариуполе, которая не была в зоне интересов и контроля военнослужащих, потому что относилась к лабораториям ветеринарного назначения.

Однако на территории объекта проводились исследования по газовой гангрене и патогенам, которые не имеют никакого отношения к ветеринарии. Сегодня на исследовании находится 124 образца опасных высокопатогенных штаммов», – сказала Яровая

Всего на территории Украины сформирована сеть из более 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является управление Минобороны США.

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