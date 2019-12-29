В Донбассе проходит обмен пленными между ЛДНР и Украиной

29.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

Луганская Народная Республика передала Украине 25 и забрала 63 удерживаемых лиц в рамках формулы обмена «всех установленных на всех установленных».

Об этом сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Передача состоялась на КПВВ «Майорск» на подконтрольной Украине территории после прохождения в полевых палатках необходимой верификации.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что над украинским постом КПВВ, в ходе мероприятий по обмену, помимо украинского был вывешен красно-черный бандеровский флаг.

«Показательно, что над украинской будкой КПВВ «Майорск», где сейчас идет обмен, помимо жовто-блакитного флага висит бандеровская тряпка. Чтоб никаких иллюзий. Сразу понимаешь, куда въезжаешь», – написал он в своем Telegram.

Отметим, что украинских журналистов не допустили непосредственно на место обмена, разрешив вести трансляцию только представителям Офиса президента, в то время как на территории ДНР пресса имела свободный доступ к месту событий.

«Абсолютно идиотское решение не допускать на обмен украинских журналистов, а удовлетворить украинского зрителя рукожопым стримом на странице Офиса Президента привело к тому, что все смотрят стрим в пабликах РФ и так называемых ДНР и ЛНР», – возмутился экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Также Мосийчук назвал «изнасилованием правосудия» ускоренные судебные процессы по заключенным перед отправкой на обмен.

«Харьковский суд признал виновными в совершении теракта во время которого погибли люди и приговорил к пожизненному заключению трех лиц его совершивших, но одновременно до того как этот приговор вступит в законную силу террористов отпустили под личное обязательство. Говорят пойдут на обмен! Террористы, наемные убийцы… А кого же возвращают нам?

Зачем было нагибать суды и делегитимизировать правосудие, если освобождение лиц, идущих на обмен, можно было провести через отдельный закон в парламенте. Тем более, что президент Зеленский имеет в парламенте монобольшинство. Или боялись, что голосов не хватит, и решили в очередной раз изнасиловать правосудие?!» – возмущается националист.

Он пригрозил, что после таких судебных решений украинские воины «в плен никого брать не будут, а при задержании убийц и террористов их никто не будет жалеть».

Также сегодня, согласно договоренностям, украинская сторона должна передать еще 87 человек Донецку, а Донецк – 55 заключенных Киеву. Обмен должен состояться на подконтрольной ДНР территории, где подготовленные к обмену украинские заключенные уже прошли верификацию.

При этом, по словам руководителя рабочей группы по вопросам обмена военнопленных ЛНР Ольги Кобцевой, девять человек с украинской стороны отказались от участия в обмене и остались на подконтрольной Киеву территории. Со стороны ДНР таких «отказников» двое.

По последним данным, автобусы с переданными ЛНР гражданами уже прибыл на подконтрольную ДНР сторону КПВВ «Майорск», а также начался процесс обмена между ДНР и Украиной.

Известно, что в числе обмениваемых лиц также находится 85-летний харьковский политзаключенный Мехти Логунов, осужденный украинским судом на 12 лет за «госизмену».

Сегодня с утра в Киеве украинские националисты совместно с представителями партии «Европейская солидарность» блокировали ворота Лукьяновского СИЗО, где содержались экс-бойцы «Беркута», также согласованные к отправке на обмен.

Порядка 200 боевиков окружили территорию СИЗО, выстроив перед воротами баррикаду из скамеек и мусорных баков, однако не смогли помешать отправке бойцов «Беркута» на обмен.