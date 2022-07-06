В Донбассе ранен известный неонацист: из тела достали восемь осколков

06.07.2022  17:00 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Донбассе ранен известный украинский неонацист, бывший боевик «Азова» Сергей Филимонов (слева на фото).

Об этом он сам сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Донбассе ранен известный украинский неонацист, бывший боевик «Азова» Сергей Филимонов (слева на фото)....

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Филимонов, известный также по прозвищу «Сокира Перуна», подчеркнул, что получил осколочные ранения в результате обстрела реактивной артиллерией вблизи освобожденного союзными войсками Лисичанска.

«Меня ранило. Достали уже восемь осколков. Эвакуируют в Днепр. В общем все хорошо, скоро буду в строю», – написал Филимонов в своем блоге.

Позже он подчеркнул, что уже скоро намерен вернутся в зону боевых действий.

«Все будет хорошо. Доктора говорят про какой-то месяц восстановления, но я планирую максимум через две недели быть уже в строю», – добавил неонацист.

Ранее Филимонов радовался сожжению пророссийских активистов в Одессе и огорчался, что не удалось повторить этого же в Крыму.

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