В Донбассе растет число отмороженных ВСУшников

09.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Двенадцать бойцов ВСУ были госпитализированы в больницу Лисичанска с обморожениями различной степени.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, продолжают поступать сведения о низком уровне материального обеспечения военнослужащих подразделений ВСУ, что, в свою очередь, приводит к трагическим последствиям.

«Из-за халатного отношения командного состава к своим подчиненным, плохих бытовых условий и острой нехватки зимней формы одежды, в Центральную городскую больницу населенного пункта Лисичанск было доставлено и госпитализировано девять военнослужащих 54-й и трое военнослужащих 10-й бригады ВСУ с сильным обморожением конечностей», – рассказал Андрей Марочко.