В Донбассе раздолбали Зеленского за цинизм с «пулькой» на трибуне ООН

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Пафосное представление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН с пулей, погубившей певца-правосека Василия Слипака, – циничная попытка разжалобить мировое сообщество на фоне полного молчания о смертях, которые сеют на Донбассе подобные «певцы».

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Меня как дончанина покоробила его пулька и заявление: смотрите, этой пулей убили певца Слипака, меня аж передёрнуло», – отметил историк и политолог Владимир Корнилов.

В студии показали фрагмент выступления Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН.

«Вот, я показываю этот предмет: 12,7 мм. Этот предмет не только поставил крест на его карьере, он погубил его жизнь. Кстати, этот предмет стоит всего лишь 10 долларов, и, к сожалению, такова цена человеческой жизни на нашей планете. Человек, о котором я рассказываю – это Василий Слипак, украинец, солист Парижской национальной оперы, он погиб в Донбассе, защищая Украину от российской агрессии», – пафосно вещал Зеленский с пулей в руке.

«То есть вы понимаете? Речь Зеленского звучит так: приехал певец, видимо, петь! Ну, потому что певца убили! Помните, лётчица Савченко, которая непонятно, почему не летает, кинорежиссёр, который ничего не снял, а тут певец приехал, а его застрелили!» – прокомментировал политолог.

«Никто не упомянул, что это боевик запрещённого в России «Правого сектора», праворадикальной организации, который был убит, извините, лёжа за пулемётом, когда стрелял. Он пулемётчиком в «Правом секторе» был. Представляете, сколько таких «пулек» было направлено в сторону мирных жителей Донбасса? На Генассамблее ООН такие подробности опускаются – певца убили» – добавил Корнилов.

Спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник согласился с земляком, отметив, что «этими пульками весь Донбасс нафарширован».

«Вот это ты привёз в Генассамблею показать и рассказать, какой великий актёр, какой великий человек. Припёрся на Светлодарскую дугу поучаствовать в боевых действиях, львовянин, что ты там забыл? Чего ты приехал туда? На сафари приехал? Поучаствовать в бойне, в которой я могу пострелять, а в меня – нет? Ты что, в тир приехал? Приехал – получил своё, «герой Украины», – заявил Мирошник.