В Донбассе реализуют крымский сценарий, но в другом виде

17.04.2019, Москва, Олег Кравцов

ДНР и ЛНР, учитывая опыт Абхазии и Южной Осетии, не стоит рассчитывать на быстрое признание со стороны России

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал политолог и журналист Андрей Бабицкий, переехавший из Праги в Донецк.

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Он признает, что люди в республиках Донбасса устали от происходящего и не очень довольны, но, уточнил журналист, в Киеве зря надеются, что это недовольство как-то конвертируется в любовь к Украине.

“Это такая обывательская обида, мол, Россия могла сделать больше. Я так не считаю. Россия делает все, что может. Я знал, что будет долго и мучительно. Я занимался в свое время и Абхазией, и Осетией – у всех непризнанных государств длинная история и рассчитывать на короткие победы не стоит. Но люди не переживали те эмоции, с которыми я уже сталкивался – у них были колоссальные надежды на «крымский вариант». Но здесь его реализуют в другом виде”, – отметил собеседник издания.

По его словам, ЛДНР уже процентов на 80 российские, но остаются только мелкие бюрократические и юридические формальности.

В свою очередь издание перечисляет “ниточки, которыми брошенный Украиной Донбасс пришвартовали к России”.

«Рублевая зона» – да, рубли ходят с 15 года, спасибо Украине, которая пыталась здесь устроить безналичную экономическую катастрофу. Местные нотариальные доверенности – Москва признала, автомобильные права и номера – признала. Упрощенный миграционный режим – есть. Дипломы и аккредитации ВУЗов – есть. И это, пожалуй самое главное. Если жить не сегодняшним днем, а думать о будущем”, – пишет “КП”.