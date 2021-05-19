В Донбассе ребёнок подорвался на выменянном у всушников боеприпасе

19.05.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

На территории подконтрольной Киеву Луганской области в городе Северодонецк в результате взрыва неизвестного устройства получила ранения девятилетняя девочка.

Об этом сообщили в НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступные действия украинских боевиков продолжают приносить горе и страдания мирному населению, проживающему в зоне карательной операции», – говорится в сообщении.

Так, на одной из детских площадок города Северодонецк произошёл взрыв «неизвестного устройства», в результате которого была ранена девятилетняя девочка.

Предварительным расследованием было установлено, что опасный предмет был спрятан в кустах вблизи детской площадки тремя подростками 16 и 17 лет, которые регулярно выменивали взрывчатку на алкоголь и сигареты у находящихся в ближайшем госпитале военнослужащих ВСУ.

«В настоящее время, следователями ГУНП в Луганской области совместно с сотрудниками военной службы правопорядка проводятся мероприятия по установлению лиц причастных к незаконному обороту боеприпасов», – добавили в ведомстве.